Хабаровск, 5 мая, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Футболисты «СКА-Хабаровска» на своем поле уступили «Краснодару» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Виктор Классон, забивший единственный мяч на 46 минуте.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 13 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 29-й тур.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1.

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