Ульяновск, 5 мая, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Сотрудники УВД города Ульяновска задержали возвращавшихся после окончания опроса, посвященного неожиданному переименованию площади имени Ленина в Соборную, волонтеров социологического агентства АКСИО. По сообщениям самих волонтеров, речь идет о нескольких десятках человек, жителей различных регионов России.

Ольга Скопина ИА Красная Весна Задержание автобуса с интервьюерами Агентства по культурно-социальным исследованиям общества. Ульяновская область

Первым о задержании под Димитровградом машины, в которой находилась группа волонтеров АКСИО, ИА REGNUM рассказал член адвокатской палаты Санкт-Петербурга Олег Барсуков.

ИА Красная Весна Задержание автобуса с интервьюерами Агентства по культурно-социальным исследованиям общества. Ульяновская область

По словам адвоката, с ним связался водитель остановленного под Димитровградом автомобиля, и сообщил, что они были остановлены сотрудниками ГИББД, которые заявили, что автомобиль якобы находится в розыске по некоему преступлению. Активист также отметил, что в приватной беседе полицейские пояснили ему, что приказ задержать данный автомобиль им поступил из УМВД города Ульяновска, откуда приедут сотрудники и объяснят причины задержания.

Юрист также высказал свои предположения о причинах задержания. Барсуков убежден, что оно было инициировано и.о. мэра Ульяновска Вадимом Андреевым, которого якобы не устроило то, что группа независимых исследователей решила выяснить реальное отношение жителей города к переименованию центральной площади города.

«Никакой иной причины, кроме беспредельных действий главы Ульяновска, я не вижу. Я знаю, что они там делали, я знаю, что всё, что они там делали, законно. Следовательно, то, что их сейчас незаконным способом задерживают и пытаются применить к ним некие санкции, такое возможно лишь на уровне главы администрации», — убежден Барсуков.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна АКСИО. Ульяновск. День. 05.05.2018

ИА Красная Весна МО МВД. Карсун. Ульяновская область. 20:00 05.05.2018

Задержанием под Димитровградом дело, увы, не ограничилось, почти сразу пришли сообщения о том, что задержана еще одна группа волонтеров агентства АКСИО в количестве 15 человек. Здесь, как и в предыдущем случае сразу получить объяснение причин задержаний также не удалось. В настоящее время эта группа доставлена в МО МВД «Карсунский».

Получить комментарии о происходящем в Ульяновской области оперативно не удалось. Доступными оказались лишь телефоны дежурной части отделов полиции Ульяновска и Карсуна, куда доставлены социологи. К сожалению, отвечающие на звонки сотрудники не смогли прокомментировать происходящее в области. Пресс-службы указанных ведомств также оказались недоступны, как впрочем, и старшие офицеры, способные ответить на вопросы ИА REGNUM.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Ульяновской области.