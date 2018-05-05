Москва, 5 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Москву 9 мая. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Он (Нетаньяху) приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме того, 9 мая в столице состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нетаньяху. Темы переговоров пока не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля премьер-министр Израиля обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Также Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) якобы основан на лжи Тегерана.

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