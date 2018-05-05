Санкт-Петербург, 5 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Футболисты «Тосно» из Ленинградской области на своем поле уступили московскому «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Победу бело-голубым принесли точные удары Тони Шуньича и Кирилл Панченко. У хозяев поля мяч забил Резиуан Мирзов.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Клуб «Тосно», набравший 24 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 29-й тур.

«Тосно» (Тосно) — «Динамо» (Москва) — 1:2.

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