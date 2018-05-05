Новосибирск, 5 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Новосибирскую область прибыл Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, совершающий тур по регионам России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в церемонии приветствия, которая сегодня, 5 мая, прошла в спорткомплексе «Заря», участвовали врио губернатора региона Андрей Травников, генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 Микаэль Вине, посол чемпионата Алексей Смертин и официальный представитель FIFA Лукас Рахов.

Правительство Новосибирской области В Новосибирскую область прибыл Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

«Сегодня у новосибирцев есть уникальная возможность максимально близко взглянуть на тот заветный трофей, за который на спортивных полях будут биться несколько тысяч мужчин — 32 национальные сборные. Чемпионат мира пришёл в Новосибирскую область!» — сказал Андрей Травников.

Новосибирск стал второй остановкой в маршруте тура официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока. Затем он посетит ещё семь российских городов: Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что для региона большая честь — принимать Кубок, и отметил, что в области уделяется большое внимание развитию футбола и даже утверждена программа на 2014−2020 год.

«Мы верим, что сборная России достойно выступит на домашнем чемпионате мира, и новосибирцы вместе со всей страной будут активно болеть за нашу команду», — сказал Травников, призвав новосибирцев и гостей в июне-июле приходить на Михайловскую набережную в Новосибирске, где будет оборудована трансляционная площадка с большим экраном для массового просмотра матчей.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал сегодня и на Михайловской набережной. Кроме того, официальный представитель FIFA Лукас Рахов вручил главе области уменьшенную копию Кубка, которую Андрей Травников, в свою очередь, подарил юношам бердской футбольной команды «Кристалл» ДЮСШ Бердск — двукратным победителям всероссийского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola».

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA пробудет в Новосибирской области три дня — с 5 по 7 мая ‑ и любой желающий сможет сфотографироваться с ним. С 5 по 6 мая Кубок будет находиться в специальном шатре на Михайловской набережной Новосибирска, а 7 мая его привезут в спортивный комплекс «Арена 300» в городе Искитим Новосибирской области.

Как отмечают в региональном правительстве, приезд официального Кубка в Новосибирск ознаменовал начало финишной прямой, на которую выходит подготовка к главному футбольному событию планеты, и создал в городе неповторимую атмосферу приближающегося праздника.

Отметим, что чемпионат мира по футболу FIFA пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года — на 12 стадионах в 11 городах. В чемпионате примут участие сборные 32 стран. Финал турнира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

В Новосибирске на Михайловской набережной будет организована трансляционная площадка для массового просмотра матчей XXI чемпионата мира. В Новосибирской области футболом занимается почти шесть тысяч детей и подростков, действуют 52 спортивные школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году состоится 21-й чемпионат мира по футболу, впервые в истории он пройдёт в России. Он проводится в условиях сложной обстановки международных отношений, когда спорт стал частью политики.