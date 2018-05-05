В Гааге неизвестный напал на прохожих, есть пострадавшие
Гаага, Нидерланды, 5 мая, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал на прохожих в центре Гааги, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.
Нападение
Инцидент произошел в субботу, 5 мая, недалеко от Университета прикладных наук.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, ранили нападавшего в ногу, после чего он был задержан.
О состоянии пострадавших граждан пока не сообщается.
В настоящее время выясняются причины ЧП.
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