Гаага, Нидерланды, 5 мая, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал на прохожих в центре Гааги, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Нападение

Инцидент произошел в субботу, 5 мая, недалеко от Университета прикладных наук.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, ранили нападавшего в ногу, после чего он был задержан.

О состоянии пострадавших граждан пока не сообщается.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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