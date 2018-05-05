Валдай, Новгородская область, 5 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В городе Валдай Новгородской области установили 8-метровую копию Эйфелевой башни, сообщает сайт valday.com. Башня установлена на берегу Валдайского озера в Соловьёвском парке.

Эйфелева башня

Скульптура выкрашена в цвета российского триколора и увенчана двуглавым орлом. Сообщается, что это подарок городу от частного лица, имя которого не называется.

Отметим, что копия Эйфелевой башни — не единственная необычная скульптура в Валдае. Ранее в городе был установлен знак, указывающий «границу» между «бордюром» и «поребриком» (известно, что «бордюром» особый вид укладки бортового камня называют в Москве, а «поребриком» — в Санкт-Петербурге).

В 2017 году рядом с Валдаем, на 368 км трассы М-10, как раз посередине между двумя столицами, был установлен похожий знак, показывающий границу между «шавермой» и «шаурмой». Это ближневосточное блюдо также по-разному называют в Москве и Санкт-Петербурге.