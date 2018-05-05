Москва, 5 мая, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле переиграли санкт-петербургский «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Футбольный мяч

Героем встречи в составе хозяев поля стал португальский нападающий Эдер, отличившийся на 87-й минуте.

Отметим, что ФК «Локомотив» благодаря этой победе стал досрочно чемпионом России. После двадцати девяти матчей столичный клуб набрал 60 очков в турнирной таблице и стал недосягаемым для конкурентов.

Клуб «Зенит», набравший 50 баллов, находится на пятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 29-й тур.

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0.

Читайте также: «Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче РФПЛ

А также: «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью