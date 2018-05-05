Москва, 5 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Режиссер Никита Михалков прокомментировал снятие программы «Бесогон TV» с повторного эфира на канале «Россия 24».

Mil.ru Никита Михалков

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи БесогонТВ «Синдром Гарри Поттера» в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале «Россия 24» после показа в пятницу 4 мая», — заявил Михалков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, у каждого гражданина на этот счет может сложиться собственное мнение, однако «человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской телепередачи кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая этого года. По какой причине выпуск «Бесогона» был снят с эфира, не сообщается.

Читайте также: Выпуск передачи «Бесогон» Никиты Михалкова снова сняли с эфира