Москва, 5 мая, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек в субботу, 5 мая, приняли участие в мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в столице в рамках Второго Московского мотофестиваля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мотоциклы

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек — более пяти тысяч мотолюбителей», — отмечается в сообщении.

Мотоколонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница». Финишировали участники на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.

«Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.