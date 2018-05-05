Калуга, 5 мая, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время пребывания с рабочей поездкой в Калужской области записала видеообращение к российским военнослужащим в Сирии.

Admoblkaluga.ru Митинг, посвящённый Дню победы. Калуга

Как сообщили 5 мая ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Труненков отправили в Сирию, для передачи российским солдатам и офицерам, которые сейчас находятся в этой стране, видеообращение со словами слова благодарности от юнармейцев России ко Дню Победы.

В Калуге, с участием двухсот юнармейцев области, ветеранов и представителей молодежных организаций состоялся митинг, посвященный предстоящему празднику — Дню Победы. На плацу воинской части воспитанники Азаровского детского дома и учащиеся средней школы №35 Калуги в торжественной обстановке были приняты в ряды «ЮНАРМИИ».

Admoblkaluga.ru Анна Кузнецова

Напутствуя будущих защитников своей страны, Анна Кузнецова отметила, что верность интересам страны сегодня также важна, как и в годы самых тяжелых испытаний, которых было немало в истории России.

«Сегодня не слышно свиста пуль, воя сирен, разрывов гранат. У сегодняшнего оружия другой «калибр», другие поражающие элементы. Это лицемерие, это то, что делает нас слабыми, развращает, что, порой, убивает не только душу, но и физически. Поэтому я желаю вам быть верными тому делу, которое вы выбрали. Хочется, чтобы ваши дети гордились вами так же, как мы гордимся теми, кто победил в Великой Отечественной войне 1941−45 годов», — сказала детский омбудсмен.

В ходе праздника прошли показательные выступления мобильного отряда особого назначения, состоялось награждение детей-дипломантов Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо солдату», концертная программа.

Гости возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на Площади Победы Калуги, после чего омбудсмен Анна Кузнецова посетила детский приют «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, где пообщалась с воспитанницами.

Admoblkaluga.ru Возложение цветов

Рабочая поездка прошла в рамках реализации на территории региона проекта «ЮНАРМИЯ. Наставничество». Он направлен на сопровождение воспитанников детских домов, детских социальных учреждений и «трудных» подростков участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с целью их воспитания, развития у детей самостоятельности и личного самоопределения. Проект реализуется при поддержке и сопровождении Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, в 2018 году пилотными в реализации проекта стали несколько российских регионов — по одному в каждом федеральном округе — Карелия, Ставропольский край, Ульяновская, Волгоградская, Кемеровская, Тюменская области, Приморский край. В Центральном федеральном округе пилотным регионом стала Калужская область, в которой в настоящее время действуют 39 юнармейских отрядов общей численностью более тысячи человек.

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