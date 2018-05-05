Москва, 5 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции протеста, которую он в очередной раз пытался провести на Пушкинской площади в центре Москвы.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна На Пушкинской площади. 5 мая 2018

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный попытался одновременно провести акции протеста в разных городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. По словам самого главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), акции были приурочены к инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Столичные власти согласовали сторонникам Алексея Навального проведение акции на проспекте Сахарова, но оппозиционный блогер отказался и заявил, что проведет акцию на Пушкинской площади.

Власти предупредили граждан об ответственности за проведение незаконных акций. Значительного количества людей на Пушкинской площади не собралось, общее количество собравшихся, по данным ГУВД Москвы на 16:00, составило полторы тысячи человек.

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Сразу после того, как Алексей Навальный вошел в толпу митингующих, к нему направились участники Национально-освободительного движения (НОД) и люди в казачьей форме, также присутствующие на месте проведения акции. Вскоре к ним подошли сотрудники полиции, задержавшие Алексея Навального.

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«Как и ожидалось, Алексей Навальный призвал людей идти на Тверскую, что, очевидно, было связано с его мечтой о каких-нибудь беспорядках. И, как мы увидели, это получилось в виде драки. Эта провокация в каком-то роде удалась, пусть и в небольшом объеме. И это, конечно, неприятно», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии политолог Анна Федорова.

«Я в первую очередь думаю о тех людях, которые пришли сегодня на Тверскую просто так — погулять, сходить на песенный фестиваль. То есть о людях, которые не вовлечены в игры Навального никоим образом. И он прекрасно понимает, что частично испортил им праздник. И, с одной точки зрения это отвратительно. С другой, мы видим — вместе с Навальным на Тверскую вышло около тысячи человек. Таким образом, мы видим, что популярность Навального снижается. Он не собирает людей даже столько, сколько Дуров, а Дуров не занимался политикой никогда, в отличие от Навального, который вкладывал миллионы. У Алексея Навального тает и аудитория, и его условный репутационный капитал», — подчеркнула политолог.

Комментируя тот факт, что на митинг Алексея Навального вышло совсем немного его сторонников, Анна Федорова отметила, что митинги, посвященные конкретным вопросам, таким, как реновация или защита Telegram, вызывают гораздо больший интерес, чем поддержка абстрактных идей.

«Люди хотят выходить за конкретные проблемы, которые их касаются, а не для того, чтобы потешить эго Алексея Навального», — подытожила свой комментарий Анна Федорова.

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