Киев, 5 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В столице Украины на автостоянке сгорели более 50 легковых транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Shah rukh khan Горящий автомобиль

ЧП произошло в субботу, 5 мая, на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горят около 54 автомобилей, — говорится в сообщении. — Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара».

Отмечается, что всего на месте ЧП работали 12 единиц специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Причины пожара пока неизвестны.

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