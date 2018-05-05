Более 50 автомобилей сгорели на автостоянке в Киеве
Киев, 5 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В столице Украины на автостоянке сгорели более 50 легковых транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло в субботу, 5 мая, на Столичном шоссе в Голосеевском районе.
«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горят около 54 автомобилей, — говорится в сообщении. — Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара».
Отмечается, что всего на месте ЧП работали 12 единиц специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
Причины пожара пока неизвестны.
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