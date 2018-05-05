Калуга, 5 мая, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы управление по работе с населением на территориях городской управы Калуги организовало патриотическую экспедицию «Эстафета памяти».

Admobninsk.ru Праздничная эстафета в Калужской области

Как сообщили ИА REGNUM в калужской горуправе, патриотическая акция состоялась в формате автомотопробега в деревню Григоровка на могилу четырех командиров, где состоялось торжественное возложения венков и цветов и на Поляне боя, по местам сражения 194-й стрелковой дивизии Красной Армии, где в 1941 году сводным отрядом дивизии была уничтожен штаб специального назначения фашистских войск и захвачены значительные трофеи.

На месте боя участники автопробега посадили цветы, ветераны войны и труженики фронтового тыла пообщались с молодёжью.

Между тем, 4 мая в регионе состоялся традиционный автопробег по местам боевой славы области, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Старт автопробега был дан в Калуге от Дома правительства области, а конечным пунктом стала деревня Долина Юхновского района.

В автопробеге приняли участие представители военно-патриотических объединений и поисковых отрядов Калужской области.

По пути следования участники возложили цветы и венки к памятнику летчикам в деревне Космачи Бабынинского района. Организаторами мероприятия выступили региональное министерство образования и науки, Областной молодежный центр.

В честь Дня Победы в Обнинске Калужской области стартовал велопробег электроэнергетического дивизиона Росатома «Обнинск — Десногорск».

По информации министерства спорта Калужской области протяженность велопробега составляет 350 километров. В велопробеге принимают участие 50 велосипедистов и 3 автомобиля сопровождения. По территории Калужской области группа посетила (Обнинск — Ильинские рубежи», далее Юхнов — Зайцева гора), а 7 мая прибудет на Безымянную высоту. Затем группа велосипедистов возьмет курс на Смоленскую область: 8 мая (Безымянная высота — Богданово), 9 мая (Богданово — Десногорск).

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