Москва, 5 мая, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В Российской Федерации на опытно-боевом дежурстве уже стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые неуязвимы и обладают «серьезным боевым могуществом и потенциалом». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

Vitaly Kuzmin Истребитель-перехватчик МиГ-31

"МиГ-31 — ее носитель (ракеты «Кинжал»), этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах, — сказал Борисов. — В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня 10 самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию рассказал о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, которые создаются в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО). Речь шла о авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и гиперзвуковом комплексе «Авангард», не имеющих аналогов в мире.

Также Путин рассказал о ядерном подводном беспилотнике и наземном лазерном атакующем комплексе.

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