Санкт-Петербург, 5 мая, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Первый малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22 800 («Каракурт») приступит к ходовым заводским испытаниям на Ладожском озере в середине мая текущего года. Об этом в субботу, 5 мая, сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Artem Tkachenko Модель малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт»

«Уже на воде находится головной корабль проекта 22 800 «Ураган», который в ближайшее время — 15 мая, а может быть даже 14 мая, приступит к заводским ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера», — цитирует Тряпичникова пресс-служба Минобороны России.

После ходовых испытаний корабль совершит переход в Балтийск, где продолжится тестирование его систем и вооружения. В дальнейшем МРК «Ураган» войдет в состав Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе «Пелла» в Петербурге в настоящее время строятся сразу три корабля проекта «Каракурт». Головной МРК «Ураган» и первый серийный корабль «Тайфун» находятся на воде, у достроечной набережной завода. «Ураган» был спущен на воду летом 2017 года, а «Тайфун» — в ноябре 2017 года.

Третий малый ракетный корабль этого же типа (второй в серии) «Шквал» спущен на воду сегодня, 5 мая 2018 года.

Малый ракетный корабль типа «Каракурт» предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии. Водоизмещение такого корабля — около 800 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, скорость — свыше 30 узлов, дальность плавания 2500 миль. Корабли оснащены двигательной установкой российского производства. В составе вооружения МРК проекта «Каракурт» — ракетный комплекс «Калибр-НК», скорострельное артиллерийское и зенитно-ракетное оружие.