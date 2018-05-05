Калуга, 5 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Мировой суд в Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя.

Суд

Как сообщила 5 мая ИА REGNUM, являясь сварщиком осужденный, в ноябре 2016 года, выполняя сварочные работы в батутном центре «Кенгуру», в нарушение правил пожарной безопасности, не очистил и не огородил место проведения сварочных работ от горючих материалов с целью предотвращения разлета раскаленных частиц, исходящих от сварки.

В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом, как источником повышенной опасности в батутном центре произошел пожар. Общая сумма нанесенного в результате пожара ущерба составила свыше 7 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемого сварщика к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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