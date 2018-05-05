Москва, 5 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В центре Москвы в несогласованном публичном мероприятии принимают участие около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна На Пушкинской площади. 5 мая 2018

«В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1,5 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в центре Москвы на несогласованной акции протеста был задержан оппозиционный блогер Алексей Навальный. Инцидент произошел на Пушкинской площади.

Ранее власти Москвы согласовали сторонникам Навального проведение акции на проспекте Сахарова, но оппозиционер отказался и заявил, что проведет акцию на Пушкинской площади.

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