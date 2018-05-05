Калуга, 5 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В России завершён прием заявок на федеральный конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений.

Footballophil Таруса. Калужская область

Как сообщили 5 мая корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, притоку в город туристов и развитию индустрии услуг.

Напомним, предложение провести данный конкурс прозвучало на форуме в Коломне в январе 2018 года. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею и принял решение выделить для победителей дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета. Конкурс проходит под эгидой Минстроя России, в области его курирует министерство строительства и ЖКК региона.

Всего на федеральный конкурс было подано 455 заявок из 82 регионов страны. От Калужской области в проекте участвуют 14 малых городов. Они претендуют на победу в трех номинациях: —

Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек — Таруса, Мосальск, Юхнов; — Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек — Сухиничи, Боровск, Кременки, Сосенский, Козельск, Жуков, Кондрово; — Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек — Малоярославец, Балабаново, Киров, Людиново.

До 10 мая 2018 года все заявки, поступившие на конкурс, пройдут оценку федеральной комиссии. 16−17 мая в Минстрое России состоится публичная презентация конкурсных проектов и отбор полуфиналистов в каждой номинации. Уполномоченным от малых городов предоставляется возможность лично защитить свой проект. На этом этапе многое, наверное, будет зависеть не только от новаторских идей преображения городов, но и от ораторских и артистических способностей представителей муниципалитетов. 18 мая состоится финал конкурса и определятся победители проекта — 60 лучших концепций благоустройства малых городов получат гранты от 30 до 100 миллионов рублей.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков, комментируя участие в конкурсе калужских городов, обратил внимание на то, что все проекты-конкурсанты были поддержаны гражданами. И поэтому даже если город не победит и не получит грант на благоустройство, все равно будет найдена возможность реализации представленного проекта.