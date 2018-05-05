Улан-Удэ, 5 мая, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и грузовик. Об этом сообщает министерство внутренних дел по региону.

03.мвд.рф На месте ДТП

ДТП произошло в пятницу, 4 мая, на 85 км автодороги «Улан-Удэ — Кяхта». По последним данным, в результате происшествия пострадали 9 человек (8 пассажиров автобуса и пассажирка внедорожника).

«Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser совершил наезд на стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который в свою очередь совершил столкновение со впереди стоящим грузовым автомобилем Nissan Condor», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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