Санкт-Петербург, 5 мая, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Третий по счету малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22 800 («Каракурт») спущен на воду на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Pellaship.ru МРК «Шквал»

Корабли типа «Каракурт» спроектированы ЦМПКБ «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость превышает 30 узлов. МРК оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система крылатых ракет «Калибр»), современными артиллерийскими орудиями и двигателями российского производства. Корабли могут действовать в открытом море за счет высоких мореходных качеств.

«Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль», — сказал на церемонии спуска замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

По его словам, помимо другого вооружения, на этом корабле смонтирована зенитно-ракетная установка «Панцирь» в ее морской версии.

«Вы знаете, какое это грозное оружие, показавшее себя уже в боевых действиях. Комплекс может работать и по беспилотникам, против авиационных средств, против ракет», — пояснил Борисов.

«Корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик», — подчеркнул замминистра.

Вооружение МРК «Шквал»: ракетный комплекс «Калибр»; артустановка АК-176МА; зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Юрий Борисов также сообщил, что Минобороны заключит контракт на постройку шести малых ракетных кораблей проекта 22 800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота в 2019 году. Четыре из них будут построены на Амурском судостроительном заводе и два — на «Восточной верфи».

«Сейчас мы вышли на темп примерно 30 месяцев строительства этих кораблей. Это очень хороший темп. Флот очень ждет эти корабли. Они по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса», — сказал заместитель министра обороны.

По его словам, первые построенные корабли проекта «Каракурт» пойдут на Балтийский флот. «А вообще каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны», — добавил замминистра.

Малый ракетный корабль проекта 22 800 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Корабль оснащён современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.