Киев, 5 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия» в Донбассе. Такое заявление Аваков сделал сегодня, 5 мая, на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Сегодня Аваков принял участие в церемонии награждения пограничников в честь столетия Госпогранслужбы Украины. На церемонии Аваков заявил, что у одного из украинских пограничников зафиксировано поражение сетчатки.

«Это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов, и особенно для пограничников это актуально, потому что они все время смотрят в приборы», — заявил Аваков.

Он также отметил, что это «не первый, не второй и не третий случай». Наверное, четвертый.

Министр отметил, что украинские силовики не понимают, что «конкретно применяется», но «представляют, что именно». Бороться с этим «оружием» украинские силовики будут с помощью специальных «фильтров», приборов и специальных очков. Также Аваков пообещал обсудить ситуацию на международном уровне.

Каких-то других подробностей он не привел.

Реальных доказательств того, что украинские военные якобы подверглись какому-то воздействию «лазерного оружия», конечно же, нет. Глаз может получить повреждения от простой лазерной указки.