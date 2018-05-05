Москва, 5 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный в очередной был задержан на своей несогласованной акции протеста, которую он в очередной раз пытался провести на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сегодня. 5 мая, сообщают столичные СМИ.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Задержания на Пушкинской площади

Напомним, Навальный попытался одновременно провести акции протеста в разных городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге под названием «Он вам не царь». По словам самого Навального, акции были приурочены к инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Столичные власти согласовали сторонникам Навального проведение акции на проспекте Сахарова, но оппозиционный блогер отказался и заявил, что проведет акцию на Пушкинской площади.

Власти предупредили граждан об ответственности за проведение незаконных акций. Значительного количества людей на Пушкинской площади не собралось, однако определённые группы как сторонников, так и противников Навального там присутствовали сегодня.

Сразу после того, как Навальный вошел в толпу митингующих, к нему направились участники НОД и люди в казачьей форме, также присутствующие на месте проведения акции. Вскоре к ним подошли сотрудники полиции, задержавшие Навального.