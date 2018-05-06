Москва, 6 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Русская современная литература являет собой уже не просто печальное, а трагичное зрелище. Она рождает тоскливое ощущение какого-то бессильного финала, в котором не происходит ни бурной развязки, ни открывшегося шанса для будущих перемен. Такое впечатление, что она умирает или уже умерла, — труп ее увидел литературный критик ИА REGNUM Дмитрий Тёткин в ярком киоске на станции питерского метрополитена.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «В печку такую книгу!»

Детектив с примитивным желтушным названием «Бандитский путеводитель», как сообщается, был написал Николаем Леоновым и Алексеем Макеевым. Нетрудно выяснить, что Леонов, бывший известный советским детективщиком, давно умер, но его имя — внимание — куплено как бренд. То есть писатель может отойти в мир иной, но предприимчивый делец выкупит даже не его книги, а само его имя? Леонов пытался писать качественно, делился личным опытом службы в органах, но эта, написанная кем-то другим, книга просто поражает. За ее страницами виднеются тяжкие потуги команды литературных негров, пишущих то, что им глубоко неинтересно, языком, который с головой выдает их равнодушие.

Чтобы так написать, нужен особый талант, который безжалостно ткнет читателя лицом в нынешнее состояние русской литературы, если она еще существует. Состояние, в котором стремление написать красиво и убедительно о том, что тебе интересно и важно, трансформировалось в более-менее качественную, но посредственность.

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