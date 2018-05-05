Москва, 5 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации направляло официальное приглашение президенту Литвы Дале Грибаускайте на церемонию инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 5 мая, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

По словам Захаровой, официальное приглашение Грибаускайте на церемонию инаугурации российского лидера было передано в посольство Литвы в Москве.

Напомним, ранее литовские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации президента Литвы сообщили, что Грибаускайте и литовский посол в Москве не получила никаких приглашений на инаугурацию Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония инаугурации президента России пройдёт в Кремле 7 мая этого года.