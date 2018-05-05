Трир, Германия, 5 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В германском городе Трир, в котором 5 мая 1818 года родился один из величайших философов человечества Карл Маркс, власти установили пешеходные светофоры с его фигуркой.

thierry ehrmann Карл Маркс на граффити

«Знаменитый философ светится не только классическим революционным красным, но и зеленым цветом», — сказано в сообщении на официальном сайте администрации Трира.

Напомним, сегодня мир отмечает 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Его родной город Трир, отмечает этот юбилей не только светофорами, но и сувенирами с Марксом в образе человечка со светофора.

Также в городе должна быть установлена статуя Маркса, подаренная правительством Китайской Народной Республики.

Сегодня в Европе Маркс нередко выступает в качестве персонажа поп-арта, к его юбилею, например, выпущена купюра достоинством 0 евро, в киосках мелькают забавные фигурки и комиксы о создателе «Капитала».