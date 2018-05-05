Кострома, 5 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. С января по апрель 2018 года Костромская область сократила государственный долг региона на полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. По словам директора департамента финансов Игоря Замураева, в области «наблюдается положительная динамика сокращения государственного долга региона».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

"Доля рыночных заимствований в структуре регионального долга теперь составляет менее 42 процентов. Благодаря предпринятым мерам (сокращение долговых обязательств и рост собственной доходной базы) отношение долга к собственным доходам областного бюджета за четыре месяца 2018 года снизилось на 8,6 процентов — со 135% до 126,4%», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области снизили процентную ставку взятых областью кредитов с 8,25% до 7,95% годовых. Благодаря этому областной бюджет сэкономит более 29 миллионов рублей в год.

Чтобы сократить расходы на обслуживание долга область рефинансировала краткосрочные кредиты (7,6 млрд рублей) «за счет привлечения пятилетних банковских кредитов Сбербанка под меньшую процентную ставку». Отметим, что Сбербанк является единственным кредитором регионального бюджета.

«Наибольшее снижение процентных ставок достигнуто по кредитам, привлеченным Костромским (8%), Поназыревским (8,22%), Нерехтским (8,5%), Пыщугским (8,59%), Нейским районом (8,59%), Галичским (8,81%) и Буйским районами (8,94%). В тех муниципалитетах, где не были достигнуты необходимые результаты по снижению процентных ставок и рефинансированию кредитных ресурсов, перед главами поставлена задача взять под личный контроль вопрос снижения процентных ставок по действующим контрактам, а также сопровождения участия банков в новых кредитных аукционах», — сообщала пресс-служба губернатора области.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 миллиардов рублей в кредит под 0,1% годовых, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области.