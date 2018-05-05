Калуга, 5 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В Калужской области 9 мая шестой раз пройдёт народная патриотическая акция «Бессмертный полк», заявил на пресс-конференции координатор проекта Павел Селезнёв, сообщает 5 мая корреспондент ИА REGNUM. В 2018 году было решено изменить маршрут колонны.

Фото ИА REGNUM Координатор проекта «Бессмертный полк» в Калуге Павел Селезнёв

По словам Селезнёва, шествие полка стартует в Калуге в 10 часов утра от сквера Мира, пройдёт вдоль центральной улицы Кирова и завершится торжественными митингом с возложением цветов на площади Победы. Впервые колонна будет заходить на Площадь Победы не со стороны улицы Маршала Жукова, а со стороны улицы Степана Разина. Жителям, желающим принять участие в акции, рекомендуют приходить на место сбора заранее, чтобы успеть встать в строй.

Селезнёв отметил, что акция «Бессмертный полк» — это личная память жителей и предложил знакомить детей с историей изображенных на портретах бойцов.

Напомним, в 2017 году в патриотической акции «Бессмертный полк» в Калужской области приняли участие 18,5 тыс. жителей, включая 8 тыс. участников, которые присоединились к шествию в Калуге.