Вильнюс, 5 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте не получала приглашение на инаугурацию переизбранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает портал lžinios со ссылкой на пресс-службу главы литовского государства.

Kapeksas Даля Грибаускайте

Также известно, что посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас не был приглашен на церемонию инаугурации главы российского государства.

«МИД Литвы уточнил, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве», — сообщают в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, инаугурация президента России состоится 7 мая.

Что касается Литвы, то эта страна занимает последовательную антироссийскую позицию. Недавно в Литве был принят аналог американского «Акта Магнитского», направленный против России. Президент Литвы Даля Грибаускайте неоднократно делала агрессивные антироссийские заявления.