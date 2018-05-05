Москва, 5 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!», которая должна состояться сегодня, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В своей поздравительной телеграмме Путин отметил, что данная общественно-патриотическая акция приурочена к Дню Победы.

«Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — сказано в телеграмме Путина.

Известно, что акция пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце. Художественным руководителем акции является народный артист СССР Василий Лановой.