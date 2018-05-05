Москва, 5 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Госдуме назвали домыслами любые предположения о будущей кандидатуре на пост главы правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Угадай, кто?!

Ранее сообщалось, что 7−8 мая депутаты всех фракций проведут встречи с кандидатом на пост главы правительства Дмитрием Медведевым.

«Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, потому что последнее слово, в любом случае, будет за главой государства, и ни один эксперт — при всем моем уважении — на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост», — сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Он предложил «не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его», выразив уверенность в том, что это будет достойный человек».

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. В случае внесения в Госдуму кандидатуры главы правительства 7 мая Совет Думы уже в этот же день определит порядок обсуждения вопроса о даче согласия на утверждение в должности главы правительства, кандидатура может быть обсуждена на пленарном заседании 8 мая. Консультации кандидата с фракциями пройдут 7−8 мая.