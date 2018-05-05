Москва, 5 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Телеканал «Россия 24», который входит в холдинг ВГТРК, снял с эфира выпуск авторской телепередачи кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая этого года. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте программы.

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По какой причине выпуск «Бесогона» был снят с эфира, не сообщается. На сайте телепередачи сказано, что данный выпуск под названием «Синдром Гарри Поттера» посвящен трудностям коммуникации в современном мире. При этом отмечается, что показ программы 4 мая прошел в назначенное время.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Так, в 2015 году один из выпусков «Бесогона» был снят с эфира, так как телеканал отказался показывать его «по этическим причинам».

При этом все выпуски «Бесогона» обычно всегда доступны на официальном сайте этой передачи.