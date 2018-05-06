Москва, 6 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Система» в преддверии Дня Победы организовал бесплатный вход в Музей военной истории Российского военно-исторического общества. В рамках акции «Культурный выходной» сегодня, 6 мая, жители и гости Москвы смогут посетить Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» и Музей военной формы одежды бесплатно и без дополнительной регистрации.

Музей военной истории РВИО Предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии

Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» можно посетить с 10:00 до 20:00. В нём гости познакомятся с историей первого регулярного войска Руси и развития отечественных вооруженных сил в XVII веке. В залах музея представлены подлинные предметы вооружения, реконструкции обмундирования, редкие архивные документы, масштабные инсталляции и макеты. Кроме того, посетители могут попробовать зарядить мушкет, освоить игру на барабане или письмо по древнерусским канонам.

Музей военной формы одежды открыт для посещения с 11:00 до 20:00. Постоянные экспозиции музея «Спасенные реликвии» и «Спасенные реликвии. Два века славы» представляют образцы русской военной формы и амуниции XVIII — XX столетий из Санкт-Петербургского Императорского интендантского музея, которую начал собирать ещё Пётр I. Также в музее можно познакомиться с предметами униформы солдат и офицеров именитых полков Русской Императорской армии. Кроме того, сейчас в Музее работает выставка «В боях рожденная», посвящённая 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На ней представлены подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования.

Посетители обоих музеев смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и мастер-классах. В Музее военной формы одежды экскурсии пройдут в 12:00 и в 15:00. В Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» организуют два мастер-класса от стрелецкой дочки Алёнушки. В 13:00 состоится мастер-класс «Древнерусская вязь», в 16:00 — мастер-класс по изготовлению куклы «Радость».

"Мы достаточно давно сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом. Сейчас у нас большая программа мероприятий, приуроченная к 9 мая. У нас есть программа для ветеранов Великой Отечественной войны: оказываем им бесплатную медицинскую помощь и организовываем экскурсии в музеи, связанные с военной славой. Там у нас сейчас работает достаточно большая волонтёрская команда, которая приводит в порядок места боевой славы. Открытие бесплатного входа в Музей военной истории — одна из составляющих программы, приуроченной к 9 мая, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

Сама программа «Культурный выходной» существует с ноября прошлого года. Мы ежемесячно выбираем один или несколько музеев, которые открываем для бесплатного посещения. Таким образом тестируем формат доступного искусства. После Музея военной техники мы откроем Екатеринбургский музей изобразительных искусств и выставку «Екатерина Великая» в Русском музее».

«Культурный выходной» — общероссийский проект, реализующий идею доступной культурной среды. Различные российские музеи при поддержке фонда «Система» на выходные дни открывают свои двери для свободного входа. Первым участником «Культурного выходного» стал Русский музей, который открыл выставочные залы Михайловского замка в Санкт-Петербурге. В феврале 2018 года москвичи смогли бесплатно посетить Государственный Исторический музей, а спустя месяц «Культурный выходной» прошел в Ростовском областном музее краеведения.