Москва, 5 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Призыв Алексея Навального к сторонникам выйти на несанкционированную акцию на Тверской 5 мая продиктовано желанием «хайпануть». Такое мнение высказал в своем видеообращении на YouTube бывший заместитель главы московского штаба президентской кампании Алексея Навального Виталий Серуканов.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна На Пушкинской площади. 5 мая 2018

По словам Виталия Серуканова, события сегодня развиваются по тому же сценарию, что и в июне 2017 года. Тогда, напомнил бывший сторонник оппозиционера, людей до последнего убеждали, что митинг состоится на проспекте Сахарова, хотя за неделю до проведения акции уже было известно, что Алексей Навальный «выбрал Тверскую».

«Тогда мы до последнего вешали людям лапшу на уши и рассказывали, что мы будем проводить согласованное мероприятие на проспекте Сахарова. Хотя за неделю все уже знали, что Навальный отказался от этого варианта и выбрал Тверскую, потому что он боится, что люди не соберутся, не будет задержаний и, соответственно, не будет хайпа и не будет Европейского суда по правам человека», — говорит Виталий Серуканов в своем видеообращениии, размещенном в социальных сетях.

По его мнению, сейчас ситуация является аналогичной.

«Потому что он боится, что люди не соберутся, соответственно, не будет задержаний, не будет хайпа и не будет ЕСПЧ», — объясняет Виталий Серуканов.

Также, по его мнению, для Алексея Навального акция 5 мая — это «принудиловка между отпусками», при этом он отказывается от безопасного варианта и «не бережет людей».

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