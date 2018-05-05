Нижний Новгород, 5 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Новгороде, когда они пытались проверить у него документы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба ФСБ России.

U.S. Department of Defense Стрельба

Сообщается, что неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Трое силовиков получили ранения. Нападавший скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

Сотрудники спецназа ФСБ России и полицейские блокировали квартиру. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В результате боестолкновения он был нейтрализован. Ещё трое полицейских получили ранения.

Проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия. Личность нападавшего устанавливается.