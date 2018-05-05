Нью-Йорк, США, 5 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Израиль отказался от борьбы за место непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на период с 2019 по 2020 годы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает постоянное представительство Израиля при ООН.

Флаг Израиля

«После консультаций с партнерами и добрыми друзьями государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН», — сказано в сообщении постпредства Израиля.

Напомним, выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период с 2019 по 2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее Всемирной организации 8 июня этого года.

Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН проходят по устаревшим правилам, которые не сосуществуют современной геополитической ситуации в мире. Непостоянные члены избираются по принципу равномерного регионального представительства. Государства — члены ООН поделены на пять групп, каждая из которых имеет определённое число мест в Совете Безопасности.

Африканская группа, которая включает в себя практически все страны Африки (54 государства) имеет три места.

Азиатская группа (53 государства) имеет два места. Также в этой группе находится постоянный член Совбеза ООН — Китай.

Восточно-европейская группа (23 государства) имеет только одно место. В этой группе находится Россия, которая имеет место постоянного члена Совбеза ООН.

Группа государств Латинской Америки и Карибских островов (33 государства) — два места.

Группа государств Западной Европы и прочих государств (28 государств) — два места. В эту группу входят такие не имеющие прямого отношения к Европе государства, как Турция, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Также в этой группе находятся три постоянных члена Совбеза ООН — США, Великобритания и Франция.