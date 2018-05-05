Москва, 5 мая, 2018, 11:16 — ИА Регнум. 4 мая в день открытия главного турнира этого года, сборная России, затмевая олимпиаду, без своих НХЛовских звёзд, разогревалась на французах. Счёт встречи, как ожидалось, стал разгромным — семь безответных шайб влетели в ворота Флорьяна Арди, отстоявшего цвета французского флага в первом матче группового этапа ЧМ.

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Матч начинался весьма спокойно, шайба держалась на половине французской сборной, россияне неторопливо набрасывали шайбу в сторону ворот соперника. Так продолжалось почти до середины периода, пока задорную и звенообразующую игру не стал показывать Евгений Дадонов. Российский форвард «Флориды Пантерз», как пуля, пробежался по нерасторопной обороне французов и с фланга в центр выполнил передачу на свободного Кирилла Капризова, мощно добившего шайбу в ворота соперника — 1:0. Кирилл оформил свою первую шайбу за национальную сборную на чемпионатах мира. Через полторы минуты счёт на табло снова изменяется, увеличив преимущество России. Разыгрывая численное преимущество, наша сборная, как оно положено в хоккее, переводила шайбу с фланга на фланг и, когда в игру вступил один из героев Олимпиады 2018 Михаил Григоренко, наконец, была предпринята попытка взятия ворот. Михаил бросил в касание с дальней дистанции, попав шайбой прямо в щиток вратарю, от чего она, как по нотам, отлетела к рядом стоящему Павлу Бучневичу, без проблем забившему вторую шайбу России на хоккейном «мундиале» — 2:0. Двумя минутами позднее национальная сборная России снова подвинула разницу в счёте в свою пользу, Евгений Дадонов замкнул передачу Капризова, бросив вратарю в противоход, после молниеносной атаки отечественной сборной — 3:0. Следующее взятие ворот произошло лишь в конце второй 20-минутки, о своём присутствии напомнил капитан сборной России Павел Дацюк. Потеряв шайбу в зоне соперника, Павел сумел переиграть в силовой игре французского оппонента и в последний момент передать шайбу на Кирилла Капризова, унизившего вратаря, пробросив ему шайбу между ног — 4:0. В третьем периоде Россия продолжила своё голевое похождение. В течение второй минуты третьего периода россияне создали голевую атаку, закончившуюся курьёзной шайбой Барабанова. Показав высокий класс и умение контролировать шайбу, форвард «СКА» Александр Барабанов выполнил прострел в центр вратарской зоны на Илью Михеева, но шайба не дошла до адресата, отскочив от защитника Франции Антонена Манавьяна. Шайба, проскочив через голкипера, дошла до створок ворот — 5:0. До конца периода сборная России ещё дважды успешно штурмовала ворота соперника. Сперва форвард столичного «ЦСКА» Максимум Шалунов неотразимо бросил в дальнюю от себя девятку, оформив голевую передачу для Павла Дацюка — 6:0. Затем центрфорвард «Чикаго» Артём Анисимов, ежегодно принимающий участие в играх за сборную, в прыжке смог добить шайбу в пустые ворота, когда на табло оставалось менее трёх минут, оформив окончательный счёт встречи — 7:0. Таким образом, сборная России с разгромной победы начинает свой путь к званию чемпионов мира, Капризов оформил 3 (2+1) очка и, соответственно, вышел на первую строчку в списке бомбардиров турниров.