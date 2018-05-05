Красноярск, 5 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отчитался о доходах за 2017 год в размере 221,6 млн рублей. При этом уточняется, что из них 192,9 млн руб. — это доход, полученный в порядке наследования. Супруга врио губернатора за прошлый год заработала 52,5 млн руб.

Krskstate.ru Александр Усс

Уссу принадлежат четыре земельных участка, жилой дом площадью 324,2 кв. м, четыре дачных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль Land Rover Range Rover. Супруга Усса — владелица трёх земельных участков, жилого дома площадью 1074,5 кв. м, трёх квартир (60,1 кв. м, 167,8 кв. м, 162,4 кв. м), гаража, гаража-бокса, двух машино-мест, трёх нежилых помещений, нежилого здания, бани, автомобилей Land Rover Range Rover, Lexus GS 300, мотолодки Silver, маломерного судна Silverado 31А, прицепа.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года.

До назначения врио губернатора Усс долгое время, с 1998 года, был председателем краевого Заксобрания.

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Напомним, за 2016 год Усс заработал 24,8 млн руб., его супруга — 23,78 млн.

Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в январе 2018 года составила 33 910 руб., в Красноярском крае — 40 617 руб.