Ереван, 5 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакян 4 мая принял делегацию парламента Армении, состоящую из представителей всех четырех фракций — Республиканской партии Армении, блоков «Царукян» и «Елк», а также АРФ «Дашнакцутюн».

Пресс-офис президента РА Встреча в Степанакерте

Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики двух армянских государств, сообщает пресс-служба главы Арцаха. Особое внимание было уделено внутриполитической ситуации в Республике Армения. Бако Саакян подчеркнул необходимость установления внутриполитической стабильности в Армении, отметив, что от этого во многом зависит также безопасность Арцаха, говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие председатель парламента Арцаха Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян и другие должностные лица.

По этому поводу заместитель руководителя аппарата президента Арцаха Давид Бабаян заявил радио «Свобода»: «Если народ Республики Армения, все представленные в парламенте Армении силы в соответствии с конституцией и законами делают свой выбор, и здесь есть консенсус, когда это способствует стабилизации внутриполитической ситуации, Арцах готов работать с политическими деятелями, руководителями, лидерами, избранными по согласию, по воле народа и политических сил Республики Армения».

Отметим, что в дни апрельских протестов Бако Саакян находился в Ереване и проводил активные встречи. В частности, он встречался с действующим президентом Армении, а также бывшими — Левоном Тер-Петросяном и Робертом Кочаряном. Он также встречался с лидером протестного движения Николом Пашиняном.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров так прокомментировал эти события:

Революционный переворот в Ереване, где традиционно отрицали отдельную от Еревана субъектность НКР, обнажила даже для отрицателей независимости НКР единственную ныне легитимность властей НКР и её отдельную государственность».