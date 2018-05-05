Вашингтон, 5 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Агентство национальной безопасности (АНБ) США перехватило более 534 млн звонков за 2017 год. Такие данные следуют из ежегодного отчета организации, опубликованного накануне, 4 мая.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванный телефонный разговор

«Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников… и хранит в своих архивах — 534 396 285», — сказано в отчёте АНБ за 2017 год.

Также в отчете отмечается, что определенное количество этих звонков могло совершаться одним и тем же абонентом. Кроме того, уточняется, что в список включены звонки с зарубежных и американских номеров.

Напомним, беглый сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден ещё в 2013 году поведал широкой общественности о масштабной программе слежки, которую осуществляют американские спецслужбы по всему миру.