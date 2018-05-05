Оттава, 5 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В канадской провинции Онтарио без электроснабжения остались более 200 тыс. домов из-за ураганного ветра. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает CTV.

Эрли Грей. Надвигающийся ураган

Сообщается, что в результате разгула стихии погибли, по меньшей мере, два человека.

Ранее сообщалось об авариях на линиях электропередач в канадском городе Торонто, который также подвергся воздействию урагана. В Торонто без электроснабжения остались порядка 100 тыс. человек.