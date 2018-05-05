Вашингтон, 5 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Следователи из команды специального прокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского миллиардера Виктора Вексельберга. Об этом накануне, 4 мая, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Цитата из х/ф «Во все тяжкие». Реж. Винс Гиллиган. 2008-2013. США Допрос

Сообщается, что инцидент имел место около двух месяцев назад в нью-йоркском аэропорту, когда Вексельберг вышел из бизнес-джета.

По данным издания, следователи, работающие в команде Мюллера, остановили Вексельберга и попытались досмотреть его гаджеты, а также опросить его. Удалось ли им это сделать, не уточняется.

Причина подобных действий со стороны следователей из команды Мюллера неизвестна, так как нет никаких указаний на то, что спецпрокурор подозревает Вексельберга в каких-либо нарушениях.

По мнению NYT, фигура Вексельберга могла заинтересовать Мюллера по той причине, что он присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Также Вексельберг присутствовал на организованном телеканалом RT ужине в России в 2015 году, где в качестве гостей присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Потенциальный интерес для Мюллера может представлять бизнес Вексельберга на Кипре. Оказывается, нынешний министр торговли США Уилбур Росс ранее входил в руководство одного из крупнейших банков Кипра, в который инвестировал Вексельберг.

Представитель спецпрокурора Мюллера отказался от комментариев. Адвокат и представитель Виктора Вексельберга также пока не прокомментировали эту информацию.