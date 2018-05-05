Ханты-Мансийск, 5 мая, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО Наталья Комарова стала последним главой региона Уральского федерального округа, который обнародовал свои доходы за 2017 год. Причём они оказались самыми скромными, по сравнению с прибылью глав других регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Святоша.

Наталья Комарова за 2017 год задекларировала 2,7 млн рублей доходов, что на 4,6% меньше предыдущего показателя. Из них 217 тыс. рублей пенсионных выплат.

Нет изменений и в весьма скромной недвижимости главы одного из самых богатейших регионов страны. Среди владений Натальи Комаровой квартира площадью 186 кв. м и машиноместо. Жилой дом площадью 459 кв. м находится в пользовании. Автопарк отсутствует.

Для сравнения, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин задекларировал за 2017 год 23,7 млн рублей доходов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев — 11, 2 млн рублей, глава Зауралья Алексей Кококрин — 3,15 млн рублей, глава Свердловской области Евгений Куйвашев — 5,4 млн рублей. Отметим, что самым состоятельным среди губернаторов Уральского федерального округа оказался глава Челябинской области Борис Дубровский, задекларировавший за 2017 год 60,4 млн рублей доходов.

Также Наталья Комарова в два раза меньше получила доходов по сравнению даже с самым «бедным» своим заместителем Павлом Сидоровым, показавшим за 2017 год 4,9 млн рублей доходов. Самым состоятельным замом главы ХМАО оказалась руководитель представительства Югры при правительстве РФ Фануза Арсланова с доходом 9,3 млн рублей.