Москва, 5 мая, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Призывы москвичей со стороны российского блогера Алексей Навального к участию в незаконной акции 5 мая — это провокация, заявил глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает телеканал ТВЦ.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

По словам чиновника, шествие Навального в Москве 5 мая абсолютно незаконно.

«Мы считаем это провокацией и полной безответственностью», — сказал Черников.

Представитель московских властей отметил, что в городе, в том числе, на Тверской улице, 5 мая «проходит немало мероприятий».

«Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города», — отметил Черников.

Он также предупредил, что всякая попытка повести политическую акцию в центре российской столицы во время праздничных мероприятий, станет предметом внимания правоохранительных органов.

Напомним, Навальный не согласился провести свою акцию в том месте, где ему предложили власти Москвы. Он намерен провести шествие по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

По мнению экспертов, Навальному выгоднее вывести людей на неразрешенное мероприятие, потому что в этом случае можно легко объяснить малое число участников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила, что планируемое Навальным шествии по Тверской улице не согласовано.