Вашингтон, 5 мая, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Лечение 41-го американского президента Джорджа Буша — старшего завершено: политик выписан из больницы в городе Хьюстоне (штат Техас, США), сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт в Twitter.

Джордж Буш-старший

«Президент Джордж Буш выписан из методистского госпиталя после прохождения лечения от инфекции, — отметил Макграт. — Врачи говорят, что он чувствует себя хорошо и рад вернуться домой».

Предполагалось, что политик выйдет из больницы в выходные, но он выписался раньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 93-летний Буш попал в больницу 23 апреля с диагнозом «инфекционное заболевание». Это произошло через сутки после похорон Барбары Буш, его жены, которая умерла 17 апреля.

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