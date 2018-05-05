Гонолулу, США, 5 мая, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях, сообщили в пресс-службе Геологической службы США.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в районе вулкана Килаэуа в 01:32 мск 5 мая.

По данным сейсмологов, очаг находится на глубине пять километров. Эпицентр подземных толчков — в 16 км к юго-западу от населенного пункта Лейлани-Эстейтс (округ Гавайи, США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 мая на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Спасатели начали эвакуацию жителей Леилани-Эстейтс, численность которых превышает полторы тысячи.

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В атмосфере зафиксирован опасный уровень сернистого газа. Кроме того, извержение вулкана может разрушить дома. Напомним, Килауэа — один из самых активных действующих вулканов в мире.

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