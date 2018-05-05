Лондон, 5 мая, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Британская позиция в отношении «виновности» России в отравлении в городе Солсбери (Великобритания) бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии остается неизменной, заявил представитель Форин-офиса (британский МИД), 5 мая передает радиостанция «Говорит Москва».

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"Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом», — заявил британский представитель.

Напомним, Лондон, несмотря на отсутствие доказательств, продолжает не только настаивать на виновности России в инциденте в Солсбери 4 марта 2018 года, но и оказывать давление на международных партнеров.

Заявление Форин-офиса сделано на фоне высказывания чешского президента Милоша Земана о том, что в Чехии синтезировали химическое вещество той же группы, которая якобы фигурирует в так называемом деле Скрипалей (в Лондоне вещество, которым якобы отравили российских граждан, называют «Новичком»).

Российская сторона продолжает настаивать на том, что для обвинений Лондона в адрес Москвы нужны аргументы. 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Форин-офис «отправлено порядка 40 нот, в которых содержится около 60 вопросов, на две трети из них ответов вообще не предоставлено, по остальным даны формальные отписки».

«Причем в последних англичане продолжают передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб нашим двусторонним отношениям», — сказала она.

Что касается мотивов, то их больше не у России, а у самой Великобритании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ также заявили, что британское правительство наложило запрет на упоминание в СМИ в привязке к «делу Скрипаля» его предполагаемого куратора из британской разведки Пабло Миллера.

Кроме того, замалчиваются данные о связях Миллера со специализирующейся на бизнес-разведке компанией Orbis Business Intelligence, где также работал Кристофер Стил— бывший офицер британской разведки и составитель так называемого досье на американского президента Дональда Трампа.