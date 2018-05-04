Вашингтон, 5 мая, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином состоится 22 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Commons.wikimedia.org Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Уточняется, что встреча будет посвящена как вопросам двусторонних отношений, так ситуации на международной арене.

«Лидеры также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — сказали в пресс-службе.

Напомним, дата встречи Трампа и Кима, а также место ее проведения еще не назывались. 4 мая американский лидер сказал, что дата и место встречи будут объявлены в ближайшее время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Сеуле заявили, что переговорам с Кимом будет предшествовать встреча с Муном. В этот же день ситуацию на Корейском полуострове южнокорейский президент обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

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