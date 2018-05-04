Москва, 5 мая, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Организация «Белые каски» сама виновата, что осталась без финансирования госдепа: их «доказательства» «химатаки» в Думе (Восточная Гута, Сирия) — слишком грубая подделка, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Цитата из м/ф «Винни-пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР Лопнувший шарик

Комментируя решение госдепа прекратить финансирование «Белых касок», Пушков написал:

«США внезапно заморозили финансирование «Белых касок», причем ничто этого не предвещало. Треть их бюджета — деньги из США».

«Где-то они прокололись. Не иначе, как в Думе, где сотворили липовую химатаку, в которую невозможно поверить. Грубо сработали — не оправдали вложенных средств», — считает сенатор.

Напомним, «Белые каски» появились в 2013 году. Как утверждают в самой организации, в нее входят «исключительно местные сирийские добровольцы», которые якобы помогают мирным жителям Сирии.

«Белые каски» не раз выступали источником агрессии США против Сирии: последний пример — ракетный удар в ночь на 14 апреля 2018 г. после сфабрикованного видео об инциденте в Думе (Восточная Гута, САР).

В Москве после появления «видеодоказательств» «химической атаки» Сирийской арабской армии против жителей Думы (якобы произошла 7 апреля 2018 г.) заявили, что информация «Белых касок» сфабрикована. В дальнейшем эти данные о постановочном характере видео подтвердились.

4 мая в госдепе заявили, что прекратили снабжать «Белые каски» деньгами. Но при этом Вашингтон рассчитывает, что «другие иностранные спонсоры» продолжат пожертвования этой организации.

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В МИД РФ, комментируя это решение, напомнили: «Белые каски» были созданы в Газиантепе (Турция) «бывшим офицером британских спецслужб и частным специалистом по безопасности Дж. Ле Месуриером, имеющим богатый послужной список работы в условиях неких «гуманитарных интервенций» НАТО, в том числе в Косово, Боснии, Ираке, Ливане, не говоря уже о его связях с небезызвестным американским охранным предприятием «Блэкуотер».

"На практике же с камерой в руках они появляются в нужное время в нужном месте и занимаются якобы тем, что оказывают первую помощь людям, которые страдают, в частности от химических атак, при этом не имея, безусловно, никакой квалификации», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Минобороны РФ заявили, что Вашингтон оставил «Белые каски» без денег, потому что они не оправдали его расчеты: всем очевидно, что их «работа» по «инциденту» в Думе — провокация.