Ереван, 5 мая, 2018, 00:45 — ИА Регнум. На данный момент в Республиканской партии Армении (РПА), имеющей в парламенте страны фактическое большинство, не знают, какая сила станет властью, а какая — оппозицией после 8 мая, когда кандидат от парламентского меньшинства Никол Пашинян будет избран премьер-министром.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Протесты в Армении

Ответа на этот вопрос нет даже у председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении, депутата фракции РПА Геворка Костаняна.

По его словам, в правовом смысле теоретически возможно, что после выборов премьер-министра в парламенте будет создана новая коалиция, к которой также присоединятся некоторые депутаты от РПА. В этом случае новый премьер-министр, в данном случае Пашинян, получит поддержку большинства в парламенте, а РПА станет меньшинством.

В парламентской стране власть меняется, если меняется парламентское большинство. И неслучайно, что в прошлый раз я сказал, что смены власти не произойдет не только после отставки премьер-министра, но и после отставки всех чиновников страны до тех пор, пока у конкретной партии большинство в парламенте. Сейчас смена власти может произойти в случае изменений в парламентских фракциях. То есть, кто-то выходит из фракции, либо фракции составляют между собой коалицию, это возможные варианты», — сказал Костанян в эфире «Азатутюн TV».

На вопрос, возможно ли, что 10−15 депутатов фракции РПА сформируют коалицию с фракциями «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн», и тем самым будет сформировано новое большинство, а фракция РПА станет меньшинством, Геворк Костанян ответил, что теоретически, чисто с правовой точки зрения, это возможно.

Депутаты не могут войти в другую фракцию, но они имеют право выйти из фракции», — пояснил он. Он также подтвердил, что фракции могут сформировать коалицию и выступить как большинство.

На вопрос, если у фракции «Елк» в правительстве будут премьер-министр и министры, можно ли сказать, что «Елк» после 8 мая де-юре и де-факто перестанет быть оппозицией в парламенте, Костанян ответил, что де-факто перестанет, но если останется в том же составе, если не будет сформирована другая коалиция, а фракция РПА остается большинством, то будет правительство меньшинства, а властью формально, с правовой точки зрения, останется Республиканская партия. «У нас будет власть в лице республиканского большинства и правительство меньшинства», — сказал он.

Пока неясно также, как должны состояться досрочные парламентские выборы, на которых настаивает Пашинян. В соответствии с Конституцией, это возможно, если парламент дважды не сможет избрать премьер-министра, а также не утвердит программу правительства.

Пока неясно, представит ли Никол Пашинян программу правительства после избрания премьером или нет. Если после избрания Пашинян представит программу правительства и парламент ее одобрит, то проведение досрочных выборов на этом этапе станет невозможным.

А если парламентское большинство будет периодически отклонять вносимые правительством законопроекты, в результате чего деятельность правительства станет невозможной, в этом случае правительство подаст в отставку, однако это не приведет к досрочным парламентским выборам. В этом случае парламент вновь должен будет избрать нового премьера.

Тот факт, что после 8 мая в парламенте возникнет форс-мажорная ситуация, и не будет ясно, кто будет стабильным большинством, а кто — меньшинством, подчеркивает и депутат оппозиционной фракции «Елк» Эдмон Марукян, который изначально высказывался против уличной борьбы.

Он отмечает, что когда три фракции — «Елк», «Царукян» и АРФД выдвинули кандидатуру главы фракции «Елк» Никола Пашиняна, а четвертая фракция, имеющая в настоящее время большинство в парламенте, некоторым числом голосов поддерживает его кандидатуру, чтобы у страны был премьер-министр и было сформировано правительство, это называется правительство меньшинства, которое будет носить временный характер, то есть, перед этим правительством стоят определенные задачи, и эти задачи нужно решить.

На вопрос, сможет ли правительство меньшинства решить эти задачи, Марукян ответил: «Я уверен, что решит, то есть: первая задача — подготовить Избирательный кодекс к внеочередным выборам и до выборов обеспечить стабильность и развитие.

В ответ на вопрос, как правительству меньшинства удастся внести изменения в Избирательный кодекс, член фракции «Елк» сказал: «Это будет результат переговоров. Политика — это искусство возможного, нет ничего невозможного. Я думаю, в результате переговоров возможно также достичь изменений в конституционном законе, в противном случае кризис продолжится».

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По мнению армянских политологов, новая конституция и парламентская форма правления в Армении не выдержали первой же проверки, так как были написаны под конкретного человека — бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна, который после десяти лет президентства захотел оставить бразды правления в своих руках, став премьером. Однако всего через шесть дней после избрания главой правительства Саргсян вынужден был подать в отставку под давлением многотысячных протестов, которые возглавил глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

На выборах премьер-министра, которые состоятся в парламенте страны 8 мая, Пашинян — единственный кандидат. РПА заявила, что 8 мая у Армении будет премьер-министр.

Республиканская партия, сохранившая большинство в парламенте, 1 мая, на состоявшемся в парламенте голосовании, не поддержала кандидатуру Пашиняна, который был единственным кандидатом.

После того, как 2 мая по призыву Пашиняна граждане практически полностью парализовали движение по всей стране, РПА заявила, что во втором туре выборов премьера, которые состоятся 8 мая, хоть не в полном составе, но проголосует за Пашиняна.